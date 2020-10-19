فيديو.. كليب “اليوم أنت” لـ قصي حاتم يحصد أكثر من 27 ألف مشاهدة فى ساعات

فيديو.. كليب “اليوم أنت” لـ قصي حاتم يحصد أكثر من 27 ألف مشاهدة فى ساعات

المستقلة/ منى شعلان/ حصدت أغنية “اليوم أنت” للفنان العراقي الشاب قصي حاتم ، أكثر من 27 ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب ، بعد طرحها على طريقة الفيديو كليب ، فى أقل من 24 ساعة.

أغنية “اليوم أنت” من تلحين على صابر وكلمات عمار محمد وقام بعملية التوزيع الموسيقي والمكس محب الراوي، وأخرجها المخرج حسن كشمولة.

حملت أغنية “اليوم أنت” كلمات عاطفية جميلة تحدث بها قصي مع نفسه عن عشقه وإشتياقه لمحبوبه، وقام بأدائها بإحساسه وصوته المتميز، وقدمها للجمهور بالأسلوب المصوّر لذكرياته مع محبوته، والذي صورها بلقطات فيها الجماليات المتنوعة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأبدى قصي حاتم سعادته بالأغنية الجديدة وتعاونه مع الملحن القدير على صابر فيها، مؤكدًا حرصه المتواصل في عملية إختيار أعماله الغنائية الذي يسعى من خلالها الوصول لشريحة كبيرة من الجمهور في العراق والعالم العربي.

ومن جهته أكد المخرج حسن كشمولة سعادته بتعاونه الأول مع قصي حاتم، مؤكدًا إهتمامه وحرصه على إخراج العمل بطريقة فنية متطوّرة مستخدمًا التقنيات الحديثة في عالم الأغنية المصورة، موضحًا حرص وتعاون قصي حاتم وإهتمامه في إظهار العمل بالصورة الرائعة الجميلة المفرحة والحاملة لكل معاني التفاؤل.

هذا وطرح قصي حاتم أغنية “اليوم أنت” عبر قناته الرسمية على “اليوتيوب” إلى جانب جميع الإذاعات العراقية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الإلكترونية المتخصصة في طرح الأغاني وعرضها.