فيديو : كلمة عادل عبدالمهدي في مجلس الوزراء بحضور المحافظين

المستقلة / نشر المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، كلمة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بحضور المحافظين. إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا العراقبغدادعادل عبدالمهديمجلس الوزراء قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار السعودية وسوريا يتأهلان لربع نهائي كأس آسيا للشباب اخر الاخبار الترجي يهزم النجم ويعتلي صدارة الدوري التونسي اخر الاخبار الجماهير تستبعد محمد صلاح من تشكيلة “ويفا” لعام 2019 اخر الاخبار صور : جانب من الاعتصام المفتوح لطلبة جامعة الكوفة بمحافظة النجف التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
التعليقات مغلقة.