فيديو كرتوني إيراني يحاكي اغتيال سليماني و”الانتقام”

المستقلة /قامت وسائل إعلام إيرانية بنشر فيديو كارتوني لاغتيال قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري قاسم سليماني عن طريق غارة أمريكية في العراق، ورد إيران على الحادثة.

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بداية التسجيل الذي نشرته وكالة “فارس”، المقربة من الحرس الثوري، تحت عنوان “الانتقام المؤلم”، جاء فيه لقطات تظهر اغتيال سليماني بضربات نفذتها طائرات مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد.

بعد ذلك، يظهر بالتسجيل تجمعات شعبية أقيمت في طهران لتشييع سليماني، والضربات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري على مواقع للجيش الأمريكي في العراق.

يشار إلى أن الضربات الإيرانية لم تؤد إلى سقوط قتلى بين العسكريين الأمريكيين، لكنها ألحقت إصابات دماغية بنحو 100 منهم.

وفي نهاية الفيديو، يظهر تصريح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي حين يقول إن إيران وجهت بتلك الضربات “صفعة” للولايات المتحدة، ويجب وضع حد لـ”الوجود الأمريكي الفاسد” في المنطقة، على حد قوله.