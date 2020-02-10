فيديو : قتلى وجرحى بتفجير “مفخخة” في عفرين شمال سوريا

المستقلة / قتل 9 مدنيين، وأصيب آخرون، الاثنين، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين شمال سوريا.

وقالت قناة “تي آر تي”، إن سيارة مفخخة انفجرت في مدينة عفرين الواقعة ضمن منطقة عملية “غصن الزيتون” التركية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع على طريق راجو في مدينة عفرين شمالي حلب.

وي 20 كانون الثاني/ يناير 2018، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن بدء عملية “غصن الزيتون” في عفرين.

وبعد 64 يوما من انطلاق العملية، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، من السيطرة على منطقة عفرين بالكامل من الوحدات الكردية المسلحة.