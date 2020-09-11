فيديو.. فى أول لقاء تليفزيونى لها.. هذا ماقالته ابنة هيفاء وهبي عن والدتها

المستقلة/ منى شعلان/ ظهرت مؤخرا زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، في مقطع مصور لها عبر موقع “إنستغرام” وهي تؤدي أغنية “بالبنط العريض” للمطرب الإماراتي، حسين الجسمي، برفقة ابنتها ، وتفاعل الجمهور معاها بشكل كبير ، ووصل الأمر أن البعض شبه صوتها بصوت والدتها الفنانة الكبيرة.

وفى أول لقاء تليفزيونى لها ، من خلال برنامج ” إي تي بالعربي” ، أعربت عن سعادتها ، من رد فعل الجمهور تجاه الفيديو ، كما أكدت أنها بعيد كل العبد عن الغناء وأن هذه الفكرة غير مطروحة بالنسبة لها.

وأكدت ابنة هيفاء وهبي أنها تضع عائلتها في المقام الأول من اهتماماتها ومن ثم العمل، مشيرة إلى أنها حريصة على أن تكون بجوار ابنتيها دوما، وأشارت إلى أنها تتمنى أن تصبح ابنتها طبيبة، ولكنها في النهاية ستساند ابنتيها في مستقبلهما مهما كانت رغبتهما.

كما رفضت فياض التعليق على حديث الجمهور بشأن تشبهها بوالدتها الفنانة اللبنانية ، واكتفت قائلة: ليس لدي تعليق على هذا الموضوع” ، شددت على إبعاد علاقتها بوالدتها هيفاء وهبي عن الجمهور، وأنها تحدد ما يجب أن يعرفوه عنها من عدمه.

وأوضحت إنها ترفض المثل الشهير “فاقد الشيء لا يعطيه”، لأنها ترى أن “الأصح هو أن فاقد الشيء يعطيه وبغزارة”، مؤكدة أنها عاشت حياة مثالية، وتمكنت من تعويض أي نقص في حياتها مع ابنتيها.

أما عن آخر مشاريعها، فأعلنت زينب فياض أنها في الوقت الحالي تتابع دراستها للتصوير الداخلي بعد توقف بسبب رعايتها لابنتيها.

يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.