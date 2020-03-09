فيديو.. فنان سوري يخضع زميلاته لفحص فيروس كورونا قبل التصوير

(المستقلة)..خوفا من تفشي فيروس كورونا في موقع تصوير الجزء الثاني من مسلسل “مافيي” حرص الفنان السوري معتصم النهار، على فحص درجات حرارة زميلاته قبل بدء التصوير مستخدما جهازا متطورا لقياس حرارة الجسد عن بعد.

وظهر معتصم النهار في الفيديو وهو يمسك بيده جهاز قياس حرارة الجسم عن بعد، ويقوم بفحصهن قبل دخول موقع التصوير وبعد الانتهاء قام بفحص النجوم الرجال الذين ابدوا استسلاما للفحص وبعدهم قام معتصم بفحص نفسه بالجهاز الذي بيده.

يذكر أن مسلسل “مافيي”، من بطولة معتصم النهار، فاليري أبو شقرا، أحمد الزين، نادين الخوري، بيار داغر، روزينا لاذقاني، زينة مكي، سينتيا صموئيل، وكارمن لبس، إلسا زغيب، جو طراد، نادين الخوري وناتاشا شوفاني.

قصة المسلسل تم أخذها عن قصة المسلسل التركي “جسور والجميلة”، الذي قام ببطولته كيفانش تاتليتوج وتوبا بويوكستون.