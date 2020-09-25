فيديو.. فنانة مصرية تعتزل الفن وترتدى الحجاب وتحذف صورها من على إنستغرام

المستقلة / منى شعلان/ إتخذت الفنانة المصرية مي فخري ، قرار بإعتزال الفن ، وإرتداء الحجاب ، والبعد عن الأضواء والشهرة ، وحذفت جميع صورها السابقة قبل ارتداء الحجاب، مكتفية بوضع الصور التي تظهر فيها بغطاء على رأسها.

ونشرت الفنانة المصرية ، صورة لها ، مرتدية الحجاب بشكل كامل ، عبر حسابها بموقع إنستغرام ، وعلقت قائلة:” “الحمد لله، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم الثبات” ، وكتبت فى تعريفها عن نفسها: “كنت ممثلة وعارضة أزياء والآن مجرد إنسان أقل من العادي”.

وقد نشرت الفنانة المصرية مي فخري ، الفترة السابقة ، عدة مقاطع فيديو لها ، تحدثت عن رفضها للأعمال الدرامية المعروضة عليها، واستبعدت أن تعود مجددًا إلى الفن داعية الله أن يثبتها على ما هي عليه.

وظهرت مي ، خلال الفيديوهات السابقة وهى ترتدي غطاء رأس ، متحدثة أيضاً عن مرحلة عصيبة مرت بها مع أصدقاء السوء قائلة: “أول حاجة حصلت لي في موضوع التغيير هي مرحلة أصدقاء السوء اللي مريت بيها وعديتها، وأصدقاء السوء مش شرط يكونوا واقفين على الناصية، ممكن يكونوا قريبين منك وناس هاي كلاس، لكن هم الصحبة اللي بتجرك للغلط، وتخليك تكسل تعمل أي حاجة لنفسك ولربنا”.

وأضافت مي: “أنا زي أي بنت تانية بنخرج وبنقابل صحابنا وبنسهر والحاجات اللي كلنا بنعملها وبنبقى شايفين إنها عادية بس هي كوارث، لحد ما وصلت لمرحلة ما بين الشك واليقين، هل أنا متخلفة ولا هم اللي أوبن مايند، أنا وصلت لحتة توهت فيها من نفسي.. ووصلت لمرحلة أنا مش عارفة أنا مين وأنا الصح ولا هما الصح؟”.

وتابعت : “لما لقيت نفسي بنزل لتحت وبقع من على جبل ومش عارفة بعمل إيه، فكرت للحظة في وسط الناس اللي حواليا، هو إيه اللي بيحصل وأنا أخرج من دا إزاي، وكل اللي حواليا بيشككوني في يقيني بقدرة ربنا على أنه يمنحني الاختيار الصحيح”.

كما تحدثت مي فى فيديو أخرى ، لها كاشفة عن رفضها المشاركة فى الأعمال الدرامية فى الموسم الرمضاني السابق ، قائلة : “الحمد لله معنديش حاجة في رمضان السنة دي، وأنا اللي اعتذرت، مع إن الحمد لله جالي شغل مغري ورهيب وفرص كتير وكان هيديني لمعان وشهرة زي ما أي حد يتمنى”.

وأضافت: “قويت وقلت لأ، واعتذرت عن كل الحاجات الحلوة اللي جاتلي، ويا رب يثبتني على قرار إني أقول لأ لأكتر حاجة بحبها في حياتي اللي هي شغلي، ومعتقدش إني هيكون عندي حاجة تاني في التمثيل أو حاجة زي كدا”.

وتابعت : “يا جماعة بس علشان ميحصلش لخبطة والموضوع الأساسي يضيع مننا أنا لسه ما اتحجبتش لأنها خطوة عظيمة جدا، ولازم أكون جديرة بشرف الحجاب أهم حاجة مش الشكل الخارجي اللي يقنع الناس المهم هو التغيير من جوانا يعني قلوبنا ونفوسنا تتغير الأول”.

وقد شاركت الفنانة المصرية مي فخري في العديد من المسلسلات منها هبة رجل الغراب مع الفنانة ناهد السباعي، وأفراح إبليس الجزء 2 مع الفنان السورى جمال سليمان، ومسلسل ريح المدام ، مع الفنان أحمد فهمي ، كما شاركت فى عدد من الأفلام منها عمر وسلمى الجزء الثالث مع الفنان تامر حسني.