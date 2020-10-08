فيديو.. فنانة مصرية تتعرض للتنمر لإرتداء ابنتها الحجاب

المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت الفنانة المصرية صفاء جلال ، للتنمر من قبل متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد نشرها صوراً تجمعها بابنتها المحجبة إحتفالا بعيد ميلادها.

وعلقت جلال ، على الصور ، قائلة :” امورتي الحلوه بقت طعمه ولها سحر كبير النهارده بنتي واول فرحتي تمت 20سنه كل سنه و وانتي طيبه يا قلب امك ، وانهالت التعليقات من قبل متابعيه فور نشر الصور ، وتعجب البعض من عدم إرتداء الفنانة المصرية ، الحجاب ، فى حين أن ابنتها ترتديه.

وعقبت الفنانة صفاء جلال ، على ما تعرضت له فى مداخلة هاتفية لها ، مع الإعلامى المصرى وائل الإبراشي ، قائلة :” مش معنى أني مش محجبة أنى وحشة، والحجاب ليس فرض على المسلمات فقط الراهبات يرتدينا الحجاب، ياريت نحجب لسانا قبل ما نحجب شعرنا”.

وأشارت صفاء جلال، أنها لا تجبر بناتها على فعل أو ارتداء شيئ معين، بينما تتركهم يختاروا ما يودون بمحض إراداتهم، مشيرة أن ابنتها محجبة، بينما الآخرى ليست محجبة وترتدي ملابس “مدلعة” على حد وصفها.

وأكدت الفنانة صفاء جلال ، أن “هناك حالة من التوحش عبر السوشيال ميديا من قبل البعض الذين يطلقون أحكاما على غيرهم بدون وجه حق”، وتابعت:”لكن الحمد الله هناك موجة من الحب والاحترام والتقدير من البعض قاموا بالرد على من تنمر علينا”.

كما أوضحت سلمى، ابنة الفنانة صفاء جلال، انزعاجها من التعليقات السلبية والمزعجة التي وجهت لها ولوالدتها، قائلة: “الله أعلم بنوايا الناس، ولكن أنا بتجنب أظهر بسبب المضايقات دي، لإني مش بحب أحط مامتي في موقف محرج زي ده، وبحتفظ بحياتي الشخصية لنفسي، والشغل والفن للناس، وأنا بحب الفن بكل أشكاله وأنواعه”.

وعن اتخاذها قرار ارتداء الحجاب، قالت: “القرار أخذ مني فترة طويلة، بس حسيت إن ده هعمله لربنا ومحدش يقدر يوقفني عنه”، مؤكدة أنها اختارت ارتداء الحجاب برغبتها، ولم يطلب منها أحدًا فعل ذلك”.

وأشارت سلمى إلى أن تلك المرة ليست الأولى التي تتعرض فيها هي ووالدتها لمثل تلك المضايقات، فكثيرا ما طالتهم تلك التعليقات السلبية، ولكنها كانت تتجاهلها.

من ناحية أخرى، كان أخر أعمال الفنانة صفاء جلال مشاركتها في مسلسل “بخط الايد”، بطولة أحمد رزق، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وإيمان العاصي، وسوسن بدر وتأليف هالة الزغندي، وإخراج ‏شيرين عادل ، والذى عرض مؤخراً على الفضائيات المصرية.