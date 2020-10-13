فيديو.. فنانة لبنانية تكشف تفاصيل مرضها الخطير وتبكي الجمهور

المستقلة/ منى شعلان/ روت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن ، عن تجربة مريرة مرت بها ، خلال لقائها ببرنامج “الدنيا علمتني”على قناة MBC، قائلة:”هذه التجربة كانت من أقسى التجارب ، وأننى أشعر اليوم بأن عمرى عام واحد، وخلقت من جديد بعد تغلبى على هذا المرض الصعب”.

حيث أصيبت بورم فى رأسها واضطرت لحلق شعر رأسها بالكامل لإجراء الجراحة، لإزالته ، وأنها بعد إكتشاف مرضها، سافرت إلى أمريكا لإستشارة أطباء هناك، فنصحوها بإجراء عملية جراحية فوراً، لكنها ترددت وفضلت العودة إلى لبنان لأنها تثق بالطب اللبناني.

وعادت إلى لبنان وتابعت مع طبيبها الخاص هناك، الذي قال لها أنه يمكنهم الإنتظار قليلاً قبل اللجوء إلى العملية الجراحية، إلا أن الورم الذي كان في رأسها كان يكبر مع مرور الوقت، وهو ما إستلزم أخذ قرار الخضوع للعملية الجراحية الدقيقة التي كان من الممكن أن تخسر بسببها وجهها، لكنها قررت التخلي عن أنانيتها وإجراء العملية من أجل أبنائها.

وتابعت ماجي: “بنشوف كتير على السوشيال ميديا جرح ووجع، لكن لسه فيه ناس ممكن تديكم كتير، وفيه ناس على السوشيال بيظهروا أنهم بيحبونا، وماهم بيحبونا، ناس كتير دعوا لي وصلوا لي، وعندهم استعداد يدونا روحنا وعمرهم، وفيه الفانز اللي بيحبونا بجد، ولقيت ناس كتير بتقولي احنا معاكي، كانوا بيبكوا وكنت بضحك من ثقتي في الله، وفي الشفاء وإني اكون مليحة،وأرجع لولادي”.

وعن تواجدها في غرفة العمليات قالت:” لما شالولي شعري صرت أضحك، وقولت هيرجع تاني، أمي حاولت تفوقني ،وروني وجهي وإنه ماصار به شئ، والطبيب قال لي ماعرفنا إيه حصل، وكل هذا الدم الذي حضرنا لإسعافك به ،مااحتجناه، لكن كان جسمي بيقاوم، ونجح، وقاومت، وخرجت من العملية، واستغرق الأمر عاما حتى الشفاء، وأشعر أنني حاليا عندي عام واحد منذ إجراء الجراحة واتولدت من جديد”.