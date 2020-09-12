فيديو.. فضل شاكر يقترب من 11 ألف مشاهدة بـ”وش الطيب” خلال ساعات من طرحها

المستقلة/منى شعلان/طرح الفنان اللبناني فضل شاكر ، اليوم ، أغنية جديدة باللهجة المصرية ، وتحمل اسم”وش الطيب”، عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب الشهير.

وبعد مرور ساعات قليلة على طرحها ، حصد أكثر من 10 آلاف مشاهدة ، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور بشكل كبير ، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد.

ويذكر أن الفنان فضل شاكر، قد طرح ، مؤخراً أغنية بعنوان “صباح الخير يا لبنان”، عبر قناته الخاصة بموقع “يوتيوب”، وهي أغنية مهداة إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت ، و الأغنية من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع وألحان الشاعر والملحن أيمن قميحة، ومن توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ ومن إنتاج شاكر.

وطرح أيضاً الفنان اللبناني، فى يوليو الماضي، أغنية بعنوان “وحشتوني” بأسلوب جديد، حرص من خلاله شاكر أن يبرز أعلام الدول العربية، بالإضافة إلى إبراز بعض معالم تلك الدول، وهى من كلمات قوس ومن ألحان سهم وتوزيع خالد عز، وهى باللهجة الخليجية، ومن إنتاج فضل شاكر.