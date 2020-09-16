فيديو.. فخرية خميس توجه رسالة مؤثرة للجمهور بعد إصابتها بكورونا والسرطان
المستقلة / منى شعلان/ وجهت الفنانة العمانية فخرية خميس ، رسالة مؤثرة لجمهورها إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي تزامنا تشخيصه مع إصابتها بمرض السرطان ، ذلك من خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام.
وقالت فخرية خميس: “اتواجد حالياً فى المستشفي بقسم العزل ، شكرا لكل من تواصل معي في ميزان حسناتكم لا أستطيع الرد على المكالمات الهاتفية، والحديث يرهقني كثيرا ، شكرا لتواصلكم مع الاهل هم اولى بتوصيل المعلومة الصحيحة من غير قصور على الباقي”.
وتابعت :” من يومين ، كان من المفترض أن ابدأ جلسات الكيماوي لكن صدري ملتهب ، والأطباء رفضوا خوفا على المناعة ، وبعد أسبوع سأبدأ ، دعواتكم وحدوا الدعاء لشفائي ، جزاكم الله كل خير والله يشفيني ويشفي كل مريض.. انتبهوا على حالكم وعلى صحتكم أحبكم فالله”.
وقد أعلنت الفنانة العمانية فخرية خميس، يوم السبت الماضي، إصابتها بفيروس كورونا وبالسرطان معا، بعد إجرائها لفحص كورونا، وقالت عبر إنستغرام : “الحمد لله من قبل ومن بعد، اللهم لا اعتراض، ثقتي بالله كبيرة، جزاكم الله خيرا، أحتاج الدعاء أحبتي في الله، سأبدأ غدا الأحد، برنامج علاج ضد السرطان.. دعواتكم”.
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ارقد حاليا في #المستشفى_السلطاني قسم العزل #كوفيد_19 @fakhriya_khamis شكرا لكل من تواصل معي في ميزان حسناتكم لا استطيع الرد ماامسك التلفون على طول صعب والله يرهقني الرد على الواتساب شكرالتواصلكم مع الاهل هم اولى بتوصيل المعلومة الصحيحة من غير قصور على الباقي للتواصل مع خواني المحامي @abuqabas67 @abu_ali151 واخوي الدكتور @batoolalajmi7012 واختي الدكتورة @um_mohd300 واختي ام محمد وبنت اختي #لندا_المقيمي من موقع #اثير @landoosa @abdulrazak_alrubai والصحفي الاديب الاخ والصديق رحم الله والدينكم على كل دعاء بشفائي جزاهم الله خير جميع الأطباء في مستشفى السلطاني والجامعة والطاقم الطبي المشرف على حالتي وحالة المرضى في كل الاقسام #سلطنة_عمان اطمنكم شفت اليوم الابن والناشط الاجتماعي الاستاذ #محمد_المخيني معاي في القسم مازال يتعالج من #كوفيد19 ربي يشفيه [email protected] #فخرية_خميس #فخرية_خميس_العجمي #فخرية_خميس_ام_عبدالله
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