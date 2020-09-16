فيديو.. فخرية خميس توجه رسالة مؤثرة للجمهور بعد إصابتها بكورونا والسرطان

المستقلة / منى شعلان/ وجهت الفنانة العمانية فخرية خميس ، رسالة مؤثرة لجمهورها إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي تزامنا تشخيصه مع إصابتها بمرض السرطان ، ذلك من خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام.

وقالت فخرية خميس: “اتواجد حالياً فى المستشفي بقسم العزل ، شكرا لكل من تواصل معي في ميزان حسناتكم لا أستطيع الرد على المكالمات الهاتفية، والحديث يرهقني كثيرا ، شكرا لتواصلكم مع الاهل هم اولى بتوصيل المعلومة الصحيحة من غير قصور على الباقي”.

وتابعت :” من يومين ، كان من المفترض أن ابدأ جلسات الكيماوي لكن صدري ملتهب ، والأطباء رفضوا خوفا على المناعة ، وبعد أسبوع سأبدأ ، دعواتكم وحدوا الدعاء لشفائي ، جزاكم الله كل خير والله يشفيني ويشفي كل مريض.. انتبهوا على حالكم وعلى صحتكم أحبكم فالله”.

وقد أعلنت الفنانة العمانية فخرية خميس، يوم السبت الماضي، إصابتها بفيروس كورونا وبالسرطان معا، بعد إجرائها لفحص كورونا، وقالت عبر إنستغرام : “الحمد لله من قبل ومن بعد، اللهم لا اعتراض، ثقتي بالله كبيرة، جزاكم الله خيرا، أحتاج الدعاء أحبتي في الله، سأبدأ غدا الأحد، برنامج علاج ضد السرطان.. دعواتكم”.