فيديو.. فخرية خميس توجه رسالة مؤثرة للجمهور بعد إصابتها بكورونا والسرطان

ارقد حاليا في #المستشفى_السلطاني قسم العزل #كوفيد_19 @fakhriya_khamis شكرا لكل من تواصل معي في ميزان حسناتكم لا استطيع الرد ماامسك التلفون على طول صعب والله يرهقني الرد على الواتساب شكرالتواصلكم مع الاهل هم اولى بتوصيل المعلومة الصحيحة من غير قصور على الباقي للتواصل مع خواني المحامي @abuqabas67 @abu_ali151 واخوي الدكتور @batoolalajmi7012 واختي الدكتورة @um_mohd300 واختي ام محمد وبنت اختي #لندا_المقيمي من موقع #اثير @landoosa @abdulrazak_alrubai والصحفي الاديب الاخ والصديق رحم الله والدينكم على كل دعاء بشفائي جزاهم الله خير جميع الأطباء في مستشفى السلطاني والجامعة والطاقم الطبي المشرف على حالتي وحالة المرضى في كل الاقسام #سلطنة_عمان اطمنكم شفت اليوم الابن والناشط الاجتماعي الاستاذ #محمد_المخيني معاي في القسم مازال يتعالج من #كوفيد19 ربي يشفيه [email protected] #فخرية_خميس #فخرية_خميس_العجمي #فخرية_خميس_ام_عبدالله