فيديو :فحص كورونا لمذيعة روتانا

المستقلة /أقدمت مقدمة برنامج سيدتي مها المنصور، الذي يبث عبر قناة روتانا خليجية على الاتصال بوزارة الصحة بعد شعورها بأعراض الأنفلونزا، وذلك عند عودتها من مصر إلى السعودية، حيث تم نقلها إلى أحد المستشفيات لتقديم الرعاية الطبية لها.

وقالت عبر حسابها في «تويتر»: أشكر وزارة الصحة على استجابتهم السريعة والاهتمام.

الآن في طريقي إلى المستشفى تحت رعاية الطاقم الطبي للاطمئنان

وجاء تصرف المنصور تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة بعدم التردد في التواصل مع الوزارة في حال الشعور بأي أعراض مرضية.