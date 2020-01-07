فيديو : فتاة تحاول الانتحار في السعودية وتطالب بدخول السجن

المستقلة/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو تظهر فيه فتاة منقبة، وهي تقف على حافة مبنى كبير، في محاولة منها للإقدام على الانتحار، كما يبدو في المقطع.

ويظهر في المشهد فتاة تقف في مواجهة الشارع وقد تجمع أسفل المبنى عدد من المارة انشغل بعضهم بالتصوير والبعض الآخر بمحاولة تهدئة الفتاة وإقناعها بعدم الإقدام على أي فعل قد يهدد حياتها.

وسمِعت الفتاة في جزء من المقطع وهي تصرخ: “دخلوني السجن، مابيكم أنتم مو بشر”، وهو ما جعل عددا من مشاهدي ومتابعي الفيديو يذهبون إلى أن الفتاة قد تكون معنفة وتمر بظروف نفسية صعبة.