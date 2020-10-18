فيديو.. عين الحسود تصيب عائلة الفنانة مها أحمد
المستقلة/ منى شعلان/ تمر الفنانة المصرية مها أحمد، وزوجها الفنان مجدي كامل، بظروف سيئة ، طيلة الأشهر الماضية، ومنها غرق منزلهما بالأثاث بالكامل دون سبب معلوم ، فضلًا عن إصابة نجلهما عادل بمرض مفاجئ لا يعرفان أسبابه، بخلاف ابنهما أحمد الذي يعد من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وإصابة مها أحمد بالتهاب رئوى جعلها تبتعد عن أبنائها.
وكشف نجلهما عادل ، البالغ من العمر 23 عاما ، عن مروره بأزمة صحية ونفسية ، وذلك عبر حسابه على موقع إنستغرام، قائلًا: “أنا بكتب الكلام ده وأنا ايدي بتترعش، وفعلًا تعبان، ومش قادر، ومش عارف أنا عندي إيه، ومش عارف أتكلم مع حد علشان مش عايز أخلي حد يشيل همي”.
وتابع: “بس هكتب الكلام اللي عايز أكتبه ده علشان أنا مش عارف اللي جاي إيه ولا هيحصل إيه، أنا حياتي بايظة بقالها 4 شهور من يوم 15 يونيو لحد النهاردة 15 أكتوبر، الأربع شهور دول أوحش أربع شهور عدوا عليا في حياتي من يوم ما جيت الدنيا، علشان حصلي فيهم حاجات وجعتني وتعبتني وأثرّت على نفسيتي”.
واستطرد: “أولهم كان أول حب في حياتي عاش لمدة سنة ونصف، وكان نهايته يوم 15 يونيو، بعدها كان وفاة حفناوي صاحبي وأخويا، يمكن مكناش قريبين من بعض بس مجرد مبنتكلم مع بعض أو بنشوف بعض بيبقي أكننا نعرف بعض من الحضانة، وكان فيه ذكريات حلوة أووي لينا مع بعض، بعدها أمي كانت هتموت في حادثة عربية، والحمد الله ربنا سترها وعدت على خير، بعدها البيت بتاعنا لما غرق كله ولحد دلوقتي منعرفش غرق إزاي ولا إيه اللي حصل، بس الحمد الله على كل شييء ولحد دلوقتي البيت لسه بايظ”.
وتابع: “وآخرهم بقى وده لسه من 3 أيام، إني تعبت جدًا فجأة وتعبت تعب مش عادي، ومش عارف أنا عندي إيه، ولا الدكاترة عارفين عندي إيه، خدت جميع الأدوية وحقن وبنام كويس وباكل كويس وبعمل كل حاجة وبرضه مفيش أي تحسن”.
وأضاف : “بكتب الكلام ده دلوقتي، ومش حابب كده خالص، ولا كنت عايز أعمل كده بس عملت كده، وكتبت كده، وهنزله علشان أنا بجد خايف من اللي جاي، ومش عارف إيه اللي ممكن يحصل، فعلشان لو حصل حاجة أكون كتبت كل اللي جوايا وأكون ارتحت إني عملت كده”.
وتابع: “وعلشان برضه تكونوا عارفين إن الضحك والهزار والخروج والاستوريز مش دي الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية هى اللي أنا حكيتها دلوقتي، محدش يعرف إنت حياتك عاملة إزاي ولا إيه اللي بيحصل فيها، ولا جواك ايه، كله شايفك في صور وفيديوهات مش حقيقية”.
واختتم قائلًا: “المهم ربنا يستر في اللي جاي، ويعدي علي خير إن شاء الله علشان المرة دي، أنا بجد حاسس بالموت، فلو عدت علي خير حياة الواحد هتتغير تماماً في كل حاجة حتة في الصور و الفيديوهات، آسف إني طولت عليكوا، يارب إنت الشافي المعافي”.
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انا بكتب الكلام ده و انا ايدي بتترعش و فعلا تعبان و مش قادر و مش عارف انا عندي ايه و مش عارف اتكلم مع حد علشان مش عايز اخلي حد يشيل همي ، بس انا هكتب الكلام اللي عايز اكتبه ده علشان انا مش عارف اللي جاي ايه ولا هيحصل ايه ، انا حياتي بايظه بقالها اربع شهور من يوم ١٥-٦ لحد انهارده ١٥-١٠ ، الاربع شهور دول اوحش اربع شهور عدوا عليا في حياتي من يوم ما جيت الدنيا علشان حصلي فيهم حاجات وجعتني و تعبتني و أثرت علي نفسيتي ، أولهم كان اول حب في حياتي عاش لمدة سنه و نص و كان نهايته يوم ١٥-٦ ، بعدها كان وفاة حفناوي صاحبي و اخويا يمكن مكناش قريبين من بعض بس مجرد مبنتكلم مع بعض او بنشوف بعض بيبقي اكننا نعرف بعض من الحضانه و كان في ذكريات حلوه اووي لينا مع بعض ، بعدها امي كانت هتموت في حدثة عربية و الحمد الله ربنا سترها و عدت علي خير ، بعدها البيت بتاعنا لما غرق كله و لحد دلوقتي منعرفش غرق ازاي ولا ايه اللي حصل بس الحمد الله علي كل شئ و لحد دلوقتي البيت لسه بايظ ، و اخرهم بقي و ده لسه من ٣ ايام اني تعبت جدا فجأه و تعبت تعب مش عادي و مش عارف انا عندي ايه ولا الدكاتره عارفين انا عندي ايه ، خت جميع الادويه و خت حقن و بنام كويس و باكل كويس و بعمل كل حاجه و برضه مفيش اي تحسن ، انا بكتب الكلام ده دلوقتي و انا مش حابب كده خالص ولا كنت عايز اعمل كده بس عملت كده و كتبت كده و هنزله علشان انا بجد خايف من اللي جاي و مش عارف ايه اللي ممكن يحصل ، فعلشان لو حصل حاجه اكون كتبت كل اللي جوايه و اكون ارتحت اني عملت كده و علشان برضه تكونوا عارفين ان الضحك و الهزار و الخروج و الاستوريز مش دي الحياه الحقيقيه ، الحياه الحقيقيه هي اللي انا حكاتها دلوقتي ، محدش يعرف انت حياتك عامله ازاي ولا ايه اللي بيحصل فيها ولا جواك ايه كله شايفك في صور و فيديوهات مش حقيقيه ، المهم ربنا يستر في اللي جاي و يعدي علي خير ان شاء الله علشان المره دي انا بجد حسات بالموت ، فلو عدت علي خير حيات الواحد هتتغير تماماً في كل حاجه حته في الصور و الفيديوهات ، اسف اني طولت عليكوا ، يارب انت الشافي المعافي
وقالت مها أحمد، في تصريحات تليفزيونية لها: إن حياتها انقلبت 180 درجة ، موضحة إنها أُصيبت بالتهاب رئوي حاد، وليس فيروس كورونا، وبالتالي خوفًا على ابنها أحمد من “ذوى الاحتياجات الخاصة” لم تتعامل معه عن قرب منذ فترة طويلة بسبب ضعف مناعته، لافتة إلى أن الوحيد الذي يقترب منه هو زوجها مجدي كامل مع اتخاذه كافة الاحتياطات اللازمة عند التعامل معه.
وقالت مها أحمد “باكية”، عن ابنها عادل ، والذي يلعب خماسي في نادي المقاصة، إنه شخصية رياضية من الأساس، ولكن شعر بالمرض بشكل مفاجئ، “بيرتعش ومش قادر يقف على رجليه”، وفوجئت بكتابته لمنشور يسرد فيه المعاناة “اللي عشناها”، متابعة: “آمنت إن في حاجة اسمها حسد وعين، محرومة من القيام بحضن ابني خوفًا من التقاط فيروس، بسمع صوتي من على باب الغرفة عشان يعرف إني موجودة، مش عارفة بيحسدونا على إيه، الحمدلله على كل شيء، الخبطات في حياتنا جامدة أوي”.
وقال الفنان مجدي كامل، إن أسرته “محسودة” حتى على نجلهم أحمد من ذوي الاحتياجات الخاصة، “عين جامدة جاية في بيتي وولادي”، ناصحًا نجله بعدم التشاؤم والحديث عن الموت، وعليه التفاؤل بالحياة.
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