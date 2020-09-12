فيديو.. “عن مشاركته فى فيلم ومسلسل”ورسائل الجمهور كاظم الساهر فى عيد ميلاده الـ63

المستقلة/منى شعلان/ يحتفل جمهور القيصر كاظم الساهر ، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ63 ، ليتصدر هاشتاج #ميلاد كاظم الساهر، وهاشتاج أخر باسم #كاظم الساهر، قائمة التريندات بموقع التغريدة القصيرة تويتر، على مستوي الوطن العربي .

وأغدق محبي القيصر، موقع تويتر ، برسائل التهنئة والحب ، إحتفالا بعيد ميلاده ، مرفقة بها صورا له ، ومقاطع فيديو من حفلاته الغنائية ، متمنيا له دوام الصحة والعافية وعمر مديد .

عيد ميلاد سعيد كاظم الساهر ❤️

Happy Birthday Kadim Al Sahir ❤️#كاظم_الساهر pic.twitter.com/gxqhBZ6jLW — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) September 11, 2020

و النجم كاظم الساهر ، يعد واحدا من أهم نجوم الغناء فى الوطن العربى ، كما تحقق ألبوماته أرقاما قياسيا فى بيعها ، وكان له تجارب أخرى ، بعيدا عن الغناء ، فقد شارك فى مسلسل عراقي كممثلا فى عام 1993 من خلال المسلسل العراقي “المسافر” ، كما شارك فى وضع موسيقى لأغانى فيلم وثائقي أمريكي ، حمل إسم “موطني موطني” هو فيلم وثائقي عُرض في 2006 عن العراق في ظل الاحتلال الأمريكي من إخراج المخرجة الأمريكية لورا بواترا.

جدير بالذكر أن أغنية “آه وآهين” كانت من أخر الأغاني التي طرحها كاظم الساهر الفترة الأخيرة، وهي من كلماته وألحان الموسيقار طلال.

ويواصل النجم كاظم الساهر ، حاليا، تحضيرات ألبومه الغنائى الجديد ، بعد نجاح ألبومه الغنائى الأخير “كتاب الحب”، الذى طرحه عام 2016 ، وضم 17 أغنية هى “فاكهة الحب، تناقضات، قصة خلافاتنا، شئون صغيرة، زور امرأة، لو لم تكوني أنتِ فى حياتي، كوني امرأة خطرة، رسالة حب صغيرة، عيد العشاق، كتاب الحب تتر مسلسل مدرسة الحب.