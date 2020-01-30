فيديو : “عن خلافه مع فاتن حمامة وخوفه من عادل إمام”.. أحمد صيام يتحدث

المستقلة / منى شعلان/ نشأ الفنان المصري أحمد صيام، في عائلة فنية، فوالده كان يعمل ملقن في المسرح، وعمه كان من أهم المنتجين في مصر ، كما أنه لم يخطط أن يصبح ممثلا ، فكان يتمنى أن يكون ظابط على حد قوله.

وأضاف صيام خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج “فنجان قهوة” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه بعد العمل في مجال الفن استمر في الحفاظ على وظيفته محاسب في شركة مقاولات حتى اكتشف أنه لن يستطيع أن يوفق بين الفن ووظيفة المحاسبة.

وتابع الفنان أحمد صيام ، أنه لا ينظر إلى الأموال التي يتحصل عليها من أعماله الفنية بغرض أنه يريد الاستمرارية، موضحا أنه لا يعرف لماذا يحب التمثيل، وأنه في حال اكتشاف سر حبه لتلك المهنة سيعلن الاعتزال.

وكشف صيام، إنه تعامل مع فنانين عمالقة يتميزون منهم الفنانة القديرة أمينة رزق ، التى أعطته درسا فى إحترام المواعيد ، وأيضا كان بينه وبين الفنانة الراحلة فاتن حمامة خلافا مشيرا إلى أنه لم يعجبه أحد مواقفها عندما تدخلت في اختيار من يمثلون معها، حتى وإن كان تدخلها هذا خوفا على نجوميتها وتاريخها.

وتحدث أيضا صيام ، عن الفنان عادل إمام ، قائلة ” أنه حالة فريدة في العالم منذ بدايته وحتى اليوم وهو حالة متفردة لن تتكرر، وظل النجم الأول طوال مسيرته الفنية، وهذا لم يحدث مع أي نجم في العالم، ويستحق أن تكتب عنه دراسات وكتب ، وأردف أنه كان يعمل حساب لعادل إمام لأن الوقوف أمام النجوم له رهبة، “فما بالك بعادل إمام”، وكان يخشى من عادل إمام ألا يقبله في فيلم السفارة في العمارة.

وأشار صيام إلى أن ابنته أنه لم يمنع ابنته من الالتحاف بالتمثيل، ولكن عندما انتهت من مرحلة الثانوية العامة وجهها بعدم الالتحاق بالفن لأنها مهنة صعبة، ولكنها أصرت والتحقت بدراسة التمثيل.

ووصف أحمد صيام، علاقته بالسوشيال ميديا كأنه يقف في الشباك ويشاهد الجميع، مشيرا إلى أن لديه حساب على مواقع التواصل الاجتماعي ولكنه غير فعال.

وعن إنتمائه الكروي أكد صيام ، أنه أهلاوي ويشجع النادي الأهلى وكان متعصب للشياطين الحمر قديما ولكن في الوقت الحالي الأمر أصبح عاديا.