فيديو.. عمر كمال يكشف سبب خضوعه لعملية تجميل

المستقلة/منى شعلان/ كشف المطرب الشعبي عمر كمال، سبب خضوعه لعملية تجميل مؤخراً ، في أحد مراكز التجميل أثناء تواجده بدولة تونس ، لإحيائه حفلا غنائيا هناك.

وقال عمر كمال، لبرنامج “ET بالعربي”، بإنه خضع هو و المطرب الشعبي حسن شاكوش لجلسة حقن بلازما للوجه ، وهذا أمر طبيعي ، يمكن لأى شخص أن يقوم به ، قائلا:” عملت حقن بلازما زي أى حد، كان عندي تجاعيد وعملتها،مش بنفخ شفايفي يعني”.

وتعرض عمر كمال ، لإنتفادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما نشر صورة له ، بجوار سيارته الجديدة ، التى تنتمى لفئة “إس يو في” الكوبية واحدة من فئات “بي إم دبليو” الشهيرة، ويقدر سعرها بـ 2.2 مليون جنيه.

وردا على منتقدي قال عمر كمال إنه يمتلك شهادة تعليمية منذ عام 2006 ولكن مكانها في الدرج، وأن الحياة العملية تختلف عن التعليم كما أنه اجتهد للوصول إلى حلمه في الغناء علي الرغم من خساراته العديدة إلا أنه استمر بالمحاولة.

ويعد مهرجان “هنعمل لغبطيطا” هو آخر أعمال عمر كمال، وكانت ديو مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، وطرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.