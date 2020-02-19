فيديو : علا الفارس للسعوديين: لا أحد يحترمكم مثل القطريين

علا الفارس للسعوديين: لا أحد يحترمكم مثل القطريين

المستقلة / ردّت الإعلامية الأردنية علا الفارس، على هجوم النشطاء السعوديين عليها، ومهاجمتهم لها، منذ مغادرتها قناة MBC السعودية، إلى الجزيرة القطرية.

وقالت الفارس في مقطع فيديو، إنها لم تسمع إساءة للشعب السعودي منذ وصولها إلى قطر، مشيرة إلى أنه لا أحد يحترم الشعب السعودي بقدر ما يفعل القطريون، حيث أنهم لا يسيئون للسعوديين رغم الأزمة.

وجددت الفارس نفيها الإساءة للشعب السعودي، معتبرة أن بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تسببوا بافتعال أزمتها مع السعوديين، رغم أنها لا تتحدث عن السعودية في مختلف حساباتها على الإنترنت.

شاهدوا الفيديو: