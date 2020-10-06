فيديو.. عقد قران الفنان المصرى أحمد خالد صالح على الفنانة هنادي مهنا

المستقلة/منى شعلان/ احتفل الفنان المصري أحمد خالد صالح ، و الفنانة هنادي مهنا ، منذ قليل ، بعد قرانهما ، بحضور عدد قليل من الفنانين ، و الأصدقاء المقربين وأفراد العائلتين فقط، ولم يحددا بعد موعد حفل زفافهما.

وأطلت هنادى على الحاضرين ، بإطلالة رقيقة مرتدية فستان أبيض طويل، ذي أكمام، واعتمدت على المكياج الهادئ،كما أن شعرها كان منسدلًا على كتفيها.

ويشار إلى أن الثنائى أحمد خالد صالح ، وهنادى مهنى ، قد اجتمع ، فى الموسم الرمضاني السابق ، من خلال مسلسل “الفتوة” ، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، أنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.

وجاء هذا التعاون الأول بينهما فى عمل فنى واحد ، بعد خطوبتهما فى شهر ديسمبر الماضى ، بمنزل والد العروس الموسيقار الكبير هانى مهنا ، بحضور والأهل والأصدقاء.