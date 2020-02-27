فيديو : عراقى “يلطم” بسبب فتح الحدود أمام مصابين كورونا فى إيران

المستقلة/ ظهر مواطن عراقي في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو في حالة غضب شديدة بسبب فتح الحدود العراقية أمام مواطني إيران المصابين بفيروس كورونا مما أدى إلى ظهور حالات عدوى في العراق.

سيؤدي إلى انتشار المرض القاتل وسط العراقيين بصورة كبيرة خلال وقت قصير، ونشرت قناة “الحدث” فيديو العراقي وهو “يلطم” على وجهه خوفا من انتشار فيروس كورونا في بلاده.

شاهد | " إحنا العراقيين نموت مو مهم …المهم إنكم متزعلون إيران " مواطن عراقي يستاء من دخول #فيروس_كورونا من #إيران إلى #العراق ، ويوجه رسالة انتقاد للحكومة العراقية متهما إياها بعدم المبالاة بصحة العراقيين .#العراق_ينتفض pic.twitter.com/5rjoTm4KMW — الحدث (@AlHadath) February 26, 2020

وخاطب المواطن العراقي المسئولين وهو يلطم وجهه قائلا: “قولنا لكم سدوا الحدود العراقيين.. احنا بنموت إحنا العراقيين نموت مو مهم.. المهم إنكم متزعلون إيران، وخالى العراق كله يموت بس ايران ما تزعل”، ووجه كلامه للمسئولين: “مش عايزين منكم مصلحة ولا تغيير ولكن هذا مرض ومن حق العراقيين المدافعة عن نفسهم لا تتعاملوا مع الأمر بالا مبالاة بصحة العراقيين”.