فيديو.. عبد الله الطليحي يفجر مفاجأة بشأن الفيديو المخل بحساب هيا الشعيبي

المستقلة/ منى شعلان/ دفع الإعلامي والفنان الكويتي عبدالله الطليحي، على الفنانة هيا الشعيبي ، بعد القبض عليها وحبسها ، بتهمة نشر مقطع فيديو مخل بالأداب العامة عبر حسابها على تطبيق سناب شات.

وكشف الطليحي ، مفاجأة جديدة ، حول هذا الفيديو ، ونفى ما صرحت به الشعيبي فى التحقيقات إن هاكر سعودي هو من اخترق حسابها، وهددها بعمل فضيحة لها قبل أن ينشر هذا الفيديو.

وأكد عبدالله الطليحي ، أن هيا الشعيبي هى من نشرت الفيديو وليس هناك هكر ، وتم نشره عن طريق الخطأ، موضحا أنها كانت تريد إرساله إلى صديقاتها على الخاص.

وقال عبدالله الطليحي في مقطع فيديو ، عبر حسابه على تطبيق سناب شات: “السلام عليكم بتكلم عن موضوع أختي هيا شعيبي واللي حصل لها واليوم هي موجود في النيابة للتحقيق عن الموضوع اللي صار، الإنسان يقول خير وصالح يا إما ما يتكلم، واللي شاف الفيديو اللى انتشر ولاحظه، أن الفيديو ما تم تصويره مباشرة أي أنها ما كانت تنشر شيء إباحي”.

وأضاف : “الفيديو هذا مكتوب من ألبوم الكاميرا، يعني موجود عندها في تليفونها، وكان القصد منه أن تدزه حق رفيقاتها على الدايركت، ونزلته بالاستور بالغلط، وخلال ثلاث دقائق تم مسحه لأنه اتصل عليها زوجها وربعها وقالوا لها أنتي ارسلتي فيديو على الاستوري بالغلط، هذا هو الموضوع وما فيه، وأتمنى أن تحل الأمور، والصورة تكون أوضح، ونحن مع تطبيق القانون والقانون فوق الجميع”.

وكانت النيابة العامة في الكويت قد أمرت بحجز الفنانة الشعيبي، في مبنى المباحث الجنائية لحين مواصلة التحقيق معها.