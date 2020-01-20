فيديو: عاصي الحلاني يعلق على جدل إستبعاد هايدي محمد من “The voice kids”

المستقلة/ منى شعلان/ علق الفنان اللبناني عاصي الحلاني، علي إقصاء الطفلة هايدي محمد من برنامج” The voice kids”، الذي أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف معاها الجمهور بشكل كبير ،حتى لقبت بصاحبة “أجمل صوت”.

وقال “الحلاني” في رسالة صوتية: “ هايدي من الأصوات الرائعة التى مرت بالبرنامج وموهبة فريدة وظهور المواهب علي الشاشة أثناء عرض البرنامج لا يتم حسب اختياراتهم مما يترتب عليه ظهور الكثير من المواهب في نهاية الحلقات، بعد اكتمال فرق المدربين”.

وتابع: “البرنامج حدد خلال هذا العام 15 صوتًا فقط لكل مدرب، ولذلك فإنهم لم يستطيعوا اختيارها بسبب اكتمال كل الفرق، وأن هذه المشكلة عادة ما تتكرر في كل مواسم البرنامج سواء للشباب أو للأطفال”.

وأضاف: “أن إدارة البرنامج حالة اكتمال الفرق، تُخيير المشتركين ما بين الظهور في البرنامج مع استبعادهم، أم عدم المشاركة، وذلك احترامًا لمجهود وتحضيرات كل مشترك، كما أن المدربين لا يغيرون ملابسهم طوال حلقات اختيار المواهب، لأنه من الممكن في بعض الأحيان، أن تمر حلقة بدون اختيار ولا موهبة”.

وإختتم رسالته: “ من الممكن أن المتسابقة هايدي محمد تأخد فرصتها وحظها بالمشاركة العام القادم ، حتى تصبح متمكنة أكثر”.