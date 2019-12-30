فيديو : ظافر عابدين يوجه رسالة لجمهوره بخصوص “عروس بيروت”

المستقلة / وجه الفنان التونسى ظافر عابدين، رسالة إلى جمهوره ومتابعى مسلسل، “عروس بيروت”، مشيرا فى رسالته، أنهم سبب النجاح الكبير الذى لاقاه المسلسل، كما قدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية.

وقال ظافر فى فيديو عبر حسابه الرسمى بفيس بوك، :”شكرا شكرا لكل الناس اللى تابعت مسلسل عروس بيروت، لمدة 4 شهور، دعمكم مهم جدا لينا، ومن غير دعمكم وتشجيعكم، المسلسل مكنش نجح بالطريقة اللى نجح بيها، وبستغل الفرصة أشكر أصدقائى وزملائى، وأقولكم كل عام وأنتم بخير، عام سعيد، ونشوفكم فى السنة الجديدة بأعمال أخرى”.

بعد النجاح الذى حققه مسلسل “عروس بيروت”، يستعد النجم ظافر العابدين لتصوير الجزء الثانى من المسلسل نهاية شهر يناير المقبل بعد انتهائه من تصوير مشاهده فى فيلم “العنكبوت” للنجم أحمد السقا ومنى زكى للمخرج أحمد نادر جلال.

وينشغل العابدين حالياً بتصوير فيلم “العنكبوت” مع أحمد السقا والذى يخوض به ثانى تجاربه فى السينما المصرية بعد فيلم “أبو شنب” مع النجمة ياسمين عبد العزيز والذى تم عرضه فى عام 2016، ويشارك فى بطولة “العنكبوت” يسرا اللوزى، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب وشيماء سيف وتأليف محمد ناير.