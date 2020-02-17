فيديو : طلاب مدرسة يغنون «بنت الجيران» بدلًا من النشيد الوطني

طلاب مدرسة يغنون «بنت الجيران» بدلًا من النشيد الوطني

المستقلة / تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم، لمجموعة من الطلاب المدارس وهم يغنون مهرجان “بنت الجيران” للمطرب حسن شاكوش في الطابور الصباحي وسط حضور المدرسين والمشرفين.

ومن غير المعلوم إذا كانت هذه المدرسة داخل مصر أم في ليبيا أم دولة عربية آخرى.

ولم يكشف الفيديو عن مكان الطلاب، إلا أن الواقعة أثارت موجة من الغضب بسبب غناء الأغنية الشعبية بدل من النشيد الوطني ما يفسد طبيعة التعليم في المدارس.

وانتقد رواد التواصل الفيديو لأنه يسئ إلى التعليم، ويكشف مدى تأثير تلك الاغاني الشعبية على الطلاب في كافة المراحل الدراسية.