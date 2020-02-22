فيديو : طرد قصي خولي من حفل في دبي رداً على ظلم زوجته

المستقلة /طرد الإعلامية المصرية ومقدمة إحدى البرامج “منى الشاذلي الفنان السوري قصي خولي من مقدمة حفل كان قد أقامته دولة الإمارات في دبي .

وقالت الشاذلي لخولي بأنه يجب على الوحشين يكونوا ورا ورفضت مصافحته , في مشهد لاقى تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي .

واستمر قصي خولي بالمتابعة دون أي رد فعل تجاه ما فعلته الشاذلي معه , أو أنه لم يلتفت ولم ينتبه لما ذكرته , في صورة تظهر أنه يبتسم ومن المتوقع أن يشاهد المقطع خلال الساعات القادمة حيث تم نشر المقطع قبل ان ينتهي الحفل الذي يتم إقامته في دبي بدعم كامل من قبل مسؤلي الإمارات .

واعتبر مغردون بأن طرد الشاذلي ل”قصي الخولي” جاء بعدما ظهرت زوجته التونسية الأصل والتي تحمل الجنسية الأمريكية “مديحة الحمداني” في مقطع فيديو وهي تتحدث عما حدث معها من ظلم وتركهم زوجها في ظروف شبه مأساوية .

ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي منذ يومين واستمر حتى هذه الساعة , حيث تفاجأ جمهور ومحبي قصي من أسلوبه الجميل على شاشات التلفزة بينما في الحقيقة يظهر صورة أخرى بعدما كشفت زوجته صورته الحقيقة .