فيديو.. طرح التريلر الدعائى لفيلم الرعب “The Empty Man” قبل عرضه

المستقلة/ منى شعلان/ طرحت الشركة المنتجة لفيلم الرعب الجديد “The Empty Man”، اليوم، التريلر الرسمى الدعائي للفيلم ، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتدور أحداث الفيلم في بلدة صغيرة في الغرب الأوسط حول اختفاء المراهقين المحليين، فيما يحقق شرطى متقاعد في هذا الأمر ويكتشف مجموعة سرية تحاول استدعاء كيان مرعب.

ويحاول الشرطي السابق أن يكتشف لغز اختفاء فتاة، والتوصل للمجرمين وراء مصرع زوجته وابنه، وخلال ذلك يلتقى صدفة مجموعة سرية تحاول استدعاء كيان خارق مرعب، مما يزيد الأمر تعقيدا.

فيلم The Empty Man ، من بطولة جيمس بادج ديل، مارين إيرلندا، ستيفن روت، رون كندا، روبرت أرامايو، جويل كورتني، وساشا فرولوفا ، وإخراج ديفيد بريور، و من المقرر عرضه في دور العرض السينمائية الأمريكية الأسبوع المقبل الموافق 23 أكتوبر الجارى.