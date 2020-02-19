فيديو: صيني بصق داخل مصعد لنقل كورونا وتوفى في الصين

المستقلة /يستمر ظهور مقاطع الفيديو لأشخاص صينيون يحاولون نقل الفيروسات إلى الأشخاص الغير مصابون بالفيروس حيث ظهرت صوراً ومقاطع فيديو لأشخاص في الصين يقومون بالبصق في الأماكن العامة ويبصقون على الجدران وعلى المصاعد وعلى الأطباء وغيرهم الكثير الذين انتشرت لهم مقاطع فيديو في الوقت الذي تعيش فيه الصين أسوأ أيامها نتيجة فيروس كورونا الذي اصاب البلاد وتسبب في وفاة وإصابة عشرات الألاف دون الوصول إلى حل جذري وعلاج نهائي للفيروس .

ويظهر في المقطع الذي يتم نشره الأن مشاهد جديدة تظهر فيها مسن صيني قام بالذهاب إلى المصاعد ويبدأ بالبصق على أزرار المصاعد واحداً تلو الأخر , وهو من بين المصابين الذين أصيبوا بفيروس كورونا , محاولاً نقل الفيروس إلى الأشخاص الأخرين تحت شعار يعرف بالصين “لن أذهب يجب أن تذهب معي” هذا الشعار التي ينتشر في الصين هو شعار حقيقي وليس شعاراً مزوراً .

ونقلت وسائل إعلامية صينية أن الرجل الذي قام بالبصق في المكان تم إعتقاله وتم الإعلان عن وفاته بعد ذلك نتيجة إصابته الخطيرة بفيروس كورونا الخطير في الصين .

وكشف الشاب الإيغور عبدالرحمن والذي يشتهر على مواقع التواصل الإجتماعي بالكشف عما يجري في الصين تجاه مسلمي الأقليات من مسلمي الإيغور في تركستان الشرقية قائلاً :”بأن الصين لديها بعض الشعائر تلتزم بها ومن ضمنها عندما يموت الشخص يتمنى أن يموت الأخرين معه ويرافقوه هذه من العقائد التي تم إنشاءها في الصين وتنتشر في الصين بشكل كبير وهو ما يؤكده من خلال مقاطع الفيديو التي نٌشرت مؤخراً لقيام الأشخاص بالبصق وإلقاء القمامة في الأماكن العامة من أجل نقل الفيروس الخطير إلى المواطنين الغير مصابون , ولكنهم لم يعلموا انهم وقعوا في الفخ فكانت كاميرا المراقبة شاهدة على ما حدث بالكامل تفصيلاً , وتسببت بإعتقال العشرات من الأشخاص المصابين والذين تسببوا بفعل نفس الحادث في مدن مختلفة وأهمها مدينة ووهان الصينية والتي بدأ منها فيروس كورونا ينطلق إلى المدن الأخرى مسبباً حالة طوارئ في البلاد لم تنتهي منذ أكثر من 20 يوماً .