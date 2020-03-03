فيديو

فيديو صادم لعشرات الجثث من وفيات كورونا في إيران .. وموثق المقطع : “لا مكان للجنائز”

المستقلة /تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم لعشرات الجثث من وفيات كورونا في إيران .

وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد الكوادر الطبية بمستشفى في “قم” ، الكثير من الجثث قائلاً : ” لا يوجد مكان للجنائز ” .

المزيد من الاخبار

شاهد : سقوط مرعب لأشخاص بالأماكن العامة في إيران بسبب إصابتهم بكورونا

«أعشاب وبصل وفسيخ» غرائب المصريين لـ مواجهة فيروس كورونا

وأضاف : ” الحكومة الإيرانية تتستر على حجم الكارثة وتقول لا يوجد شي يدعو للقلق” .

 

التعليقات مغلقة.

كورونا الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونااقرأ المزيد ...
+ +