فيديو صادم لعشرات الجثث من وفيات كورونا في إيران .. وموثق المقطع : “لا مكان للجنائز”

المستقلة /تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم لعشرات الجثث من وفيات كورونا في إيران .
وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد الكوادر الطبية بمستشفى في “قم” ، الكثير من الجثث قائلاً : ” لا يوجد مكان للجنائز ” .
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وأضاف : ” الحكومة الإيرانية تتستر على حجم الكارثة وتقول لا يوجد شي يدعو للقلق” .
أحد الكوادر الطبية يوثق وفاة عشرات المصابين بفيروس كورونا بمدينة قم فقط، ويقول الوفيات كثر ولا يوجد مكان للجنائز من المصابين بكورونا .. بينما الحكومة الإيرانية تتستر على حجم الكارثة وتقول لا يوجد شي يدعو للقلق.! pic.twitter.com/X7K8YrAt2X
— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) March 2, 2020
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