فيديو: شيرين عبد الوهاب تعلن إصابتها بورم ليفي.. والجمهور: ربنا يشفيكي

View this post on Instagram

ما سبب الوعكة الصحية التي تعرّضت لها الفنانة #شيرين_عبد_الوهاب ؟ الجواب في #TheInsiderAr على #تلفزيون_دبي و #على_أوان #TheInsider @dubaitv @onawaan @elienakhlee