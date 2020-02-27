فيديو: شيرين عبد الوهاب تعلن إصابتها بورم ليفي.. والجمهور: ربنا يشفيكي

(المستقلة)- منى شعلان / كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، تفاصيل الوعكة الصحية التى تعرضت لها مؤخرا ، وأدت إلى زيادة وزنها بشكل ملحوظ ، مما جعل الجمهور يطلق شائعات تفيد بحمل شيرين من زوجها الفنان حسام حبيب.

وقالت الفنانة المصرية، في تصريحات لبرنامج “the insider” الذي يُعرض على شاشة “دبي”، إنها خضعت مؤخرًا لعملية إزالة تليف كبير على الرحم، مشيرةً إلى أن التليف على الرحم تعاني منه كل السيدات.

وأضافت الفنانة شيرين: “ثلاثة أرباع السيدات في العالم أجمع بيكون عندهم تليف على الرحم، بس اللي عندي كان التليف حجمه كبير، علشان كده شيلته بعملية كبيرة”.

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وتابعت شيرين: “والتليف استدعى فتح البطن، كأني ولدت بشكل قيصري، علشان كده منطقة البطن عندي زادت، وكل جسمي زاد، بس أنا مش مضايقة بالعكس مبسوطة”.

وأكدت شيرين أنها تتناول أدوية تزيد المياه في الجسم وتحبسها، ولكنها في الوقت ذاته، تخضع لجلسات مساج، وتتبع نظام غذائي من أجل عودتها لوزنها الطبيعي، قائلة: “بس أنا مش مضايقة، ما هو أنا يا إما أقعد في البيت وأرفض الحفلات، يا إما أنزل أشتغل وميهمنيش الكلام ده، فأنا بنزل أشتغل”.

وتمنى عدد كبير من جمهور شيرين عبد الوهاب الشفاء العاجل لها، والصحة والعافية ، وأن ترزق بالذرية الصالحة.

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب ، تشارك فى الموسم الرمضانى المقبل ، من خلال غناء تتر مسلسل “عشرين عشرين” للفنانة نادين نسيب نجيم.