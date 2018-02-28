فيديو.. سوسن بدر بالحجاب في بلاش تبوسني 28/02/2018 مقالات مشابهة ليلى غفران بالنقاب المغربي 28/02/2018 مجموعة فساتين زفاف لعروس ربيع 2018 28/02/2018 سميرة سعيد تحطم الرقم القياسي في بيع تذاكر قفطانورتي 28/02/2018 (المستقلة)..نشرت صفحة فيلم “بلاش تبوسني” على Facebook مقطع فيديو من الفيلم تظهر فيه النجمة سوسن بدر بالحجاب. وتؤدي سوسن بدر شخصية ممثلة تحمل اسم “الحاجة سوسو”، تنفي اعتزالها الفن وتكشف عن تغيير نظرتها للأدوار التي تختارها. 2018-02-28 ipa1 شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest