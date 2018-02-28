فيديو.. سوسن بدر بالحجاب في بلاش تبوسني

(المستقلة)..نشرت صفحة فيلم “بلاش تبوسني” على Facebook مقطع فيديو من الفيلم تظهر فيه النجمة سوسن بدر بالحجاب.

وتؤدي سوسن بدر شخصية ممثلة تحمل اسم “الحاجة سوسو”، تنفي اعتزالها الفن وتكشف عن تغيير نظرتها للأدوار التي تختارها.