فيديو: سوزان نجم الدين: أنا مهوسة بربنا بس هو حبيبى الوحيد

(المستقلة) – منى شعلان/كشفت الفنانة السورية سوازن نجم الدين ، عن أغرب موقف تعرضت له في حياتها، وهو معجب “مهوس” بيها علي حد واصفها ، قائلة : “جالي واحد مهوس وكان عامل “تاتو” باسمي علي جسده، وكان حالته صعب شوية”.

وتابعت: “أنا معرفش خلصت منه ازاي، أنا بلغت عنه الشرطة، بخاف من الحاجات اللي زي دة” ، وبسؤال المذيع لها عن الشخص الذي تحبه من المشاهير أو المهوسة به، قالت: “أنا مهوسة بس بربنا هو حبيبي الوحيد”.

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يشار إلي أن الفنانة السورية سوزان نجم الدين ، تظهر كضيفة شرف ، ضمن أحداث مسلسل “لما كنا صغيرين” ، مع كوكبة من النجوم وهم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على ، وسيعرض فى شهر رمضان المقبل.

وتواجدت سوزان نجم الدين فى دراما رمضان الماضى بمسلسل “ابن اصول”، والعمل بطولة حمادة هلال ، أيتن عامر ،عماد رشاد ،إيناس كامل رانيا منصور ،محمد نجاتى ،فراس سعيد ،إسلام إبراهيم ،حمزة العيلى ،كريم أبو زيد ،وفاء سالم وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج سينرجى تامر مرسى وإخراج محمد بكير.