فيديو: سوزان نجم الدين: أنا مهوسة بربنا بس هو حبيبى الوحيد
فيديو: سوزان نجم الدين: أنا مهوسة بربنا بس هو حبيبى الوحيد
(المستقلة) – منى شعلان/كشفت الفنانة السورية سوازن نجم الدين ، عن أغرب موقف تعرضت له في حياتها، وهو معجب “مهوس” بيها علي حد واصفها ، قائلة : “جالي واحد مهوس وكان عامل “تاتو” باسمي علي جسده، وكان حالته صعب شوية”.
وتابعت: “أنا معرفش خلصت منه ازاي، أنا بلغت عنه الشرطة، بخاف من الحاجات اللي زي دة” ، وبسؤال المذيع لها عن الشخص الذي تحبه من المشاهير أو المهوسة به، قالت: “أنا مهوسة بس بربنا هو حبيبي الوحيد”.
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يشار إلي أن الفنانة السورية سوزان نجم الدين ، تظهر كضيفة شرف ، ضمن أحداث مسلسل “لما كنا صغيرين” ، مع كوكبة من النجوم وهم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على ، وسيعرض فى شهر رمضان المقبل.
وتواجدت سوزان نجم الدين فى دراما رمضان الماضى بمسلسل “ابن اصول”، والعمل بطولة حمادة هلال ، أيتن عامر ،عماد رشاد ،إيناس كامل رانيا منصور ،محمد نجاتى ،فراس سعيد ،إسلام إبراهيم ،حمزة العيلى ،كريم أبو زيد ،وفاء سالم وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج سينرجى تامر مرسى وإخراج محمد بكير.
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سوزان نجم الدين ❤️ . . . . اغرب موقف جالي واحد مهوس عامل تاتو على صدره و على ايده بإسمي و كان حالة صعبة شوية …… و انا مهوسة بربنا هو حبيبي الوحيد ❤️ …… الله يزيد و يكتر المحبين 🙏🤗 يارب … بحبها لسوزي انا لهيك التعليق لكم 😅 #سوزان_نجم_الدين #قاضي_المشاهير ⚖️👨⚖️ . . . . . . . . . . . . . . . #تيم_حسن #عابد_فهد #قصي_خولي #معتصم_النهار #سلافة_معمار #كاريس_بشار #شكران_مرتجى #ديما_بياعة #نسرين_طافش #مها_المصري #ايمن_رضا #باسل_خياط #ديما_الجندي #جيني_اسبر #سوريا #الامارات #بوظبي #دبي #الفجيرة #العين #خورفكان #ابوظبي #دبا_الفجيرة #راس_الخيمة #ام_القيوين #خورفكان
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