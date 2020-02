فيديو: سوزان نجم الدين: أنا مهوسة بربنا بس هو حبيبى الوحيد

View this post on Instagram

سوزان نجم الدين ❤️ . . . . اغرب موقف جالي واحد مهوس عامل تاتو على صدره و على ايده بإسمي و كان حالة صعبة شوية …… و انا مهوسة بربنا هو حبيبي الوحيد ❤️ …… الله يزيد و يكتر المحبين 🙏🤗 يارب … بحبها لسوزي انا لهيك التعليق لكم 😅 #سوزان_نجم_الدين #قاضي_المشاهير ⚖️👨‍⚖️ . . . . . . . . . . . . . . . #تيم_حسن #عابد_فهد #قصي_خولي #معتصم_النهار #سلافة_معمار #كاريس_بشار #شكران_مرتجى #ديما_بياعة #نسرين_طافش #مها_المصري #ايمن_رضا #باسل_خياط #ديما_الجندي #جيني_اسبر #سوريا #الامارات #بوظبي #دبي #الفجيرة #العين #خورفكان #ابوظبي #دبا_الفجيرة #راس_الخيمة #ام_القيوين #خورفكان