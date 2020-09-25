فيديو.. سر حفاظ “ليلى علوي” على شبابها الدائم رغم إقترابها من سن الستين

المستقلة/ منى شعلان / على الرغم من إقترابها لسن الستين، إلا إنها ما زالت تحافظ على جمالها ورشاقتها بشكل متميز ، هى الفنانة المصرية المحبوبة “ليلى علوي” ، التى تبهر جمهورها دوما بإطلالتها الشبابية الأنيقة.

وعن سر جمالها وتألقها فى الفترة الأخيرة ، صرحت الفنانة ليلى علوي ، فى أكثر من لقاء تليفزيونى لها ، أن سر جمالها يكمن فى راحة بالها قائلة :”سر جمالى فى راحة بالى”، وحب الناس لها ، وروحها الطفولية وحبها للحياة .

وعن سر رشاقتها ، أكدت أنها من عانت كثيرا مع الأنظمة الغذائية ، كما أنها إتبعت الأنظمة الكيميائية بشكل كبير، إذ إنها ساعدتها على فقدان وزنها بشكل كبير في وقت قصير للغاية، لكن عند توقفها لاحظت زيادة وزنها ، لذلك تتبع نظام رجيم معتمد على السعرات الحرارية ، إذ تتناول 5 وجبات في اليوم، من خلال تقسيمهم.

كما أشارت “علوي”، أن للمياه فوائد كثيرة فى إنقاص الوزن، وأنها دائما تتبع وصفة سحرية تتكون من لتر مياه دافئ ووضع فيه قطع الليمون والبرتقال، هذا المشروب يساعد على فقدان الوزن والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم ، ويمكن تناوله أكثر من مرة على مدار اليوم.

كما أكدت على إبتعادها عن وضع مستحضرات التجميل ، إلا فى أوقات التصوير فقط ، وتناولها عصائر الخضروات يوميا كل صباح، مما يساعدها في الحفاظ على بشرتها ، مع ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

ونوهت فى أكثر من تصريح لها ، أنها تهتم بصحتها النفسية بشكل كبير ، ولا تشغل بالها أو تفكر كثيراً فى أمور حياتها ، حتى لا يؤثر ذلك علي مظهرها الخارجى.