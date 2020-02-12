فيديو.. سامسونج تعلن رسميا عن هاتفها القابل للطي

(المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت سامسونج خلال فعالية Samsung Galaxy Unpacked رسميا عن هاتفها القابل للطي الذي أثارت أخباره ضجة كبيرة بين هواة التقنية الحديثة والإلكترونيات.

وإضافة للتصميم المميز يجمع هاتف Galaxy Z Flip وفقا لسامسونج بين الأداء الممتاز وميزات الأمان العالية، إضافة إلى الخدمات المتطورة مثل Samsung Knox و Samsung Pay و Samsung Health.

كما يمتاز بكاميرات قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4k، وميزة الشحن اللاسلكي السريع، وميزة Wireless PowerShare8، وقدرة على شحن Galaxy Buds و Galaxy Watch لاسلكيا.

وميزة Samsung Knox التي زود بها توفر له حماية ممتازة للبيانات، إذ تتلقى تحديثات أمنية منتظمة من سامسونج.

ومن أبرز الميزات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:

-هيكل قابل للطي يحميه زجاج مقاوم للصدمات والخدوش بأبعاد 87.4/73.6/17.3 ملم.

– شاشة أساسية مرنة قابلة للطي بمقاس 6.7 بوصة، ودقة عرض (2636/1080) بيكسل، تدعم تقنية Eye Care Display لحماية العين من الإشعاعات الضارة.

– شاشة ثانوية صغيرة بمقاس 1.1 بوصة موضوعة على الجهة الخارجية للهيكل، مخصصة لعرض الوقت والإشعارات والمكالمات الواردة.

– كاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة (12+12) ميغابيكسل.

– كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل.

– معالج ثماني النوى بتردد 2.9 غيغابايت.

– ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

– ذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.

– بطارية بسعة 3300 ميلي أمبير.

– حساس للبصمة مثبت على الحافة الجانبية للهاتف.

– خدمات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

– منفذ nano SIM ومنفذ eSIM .