فيديو.. سامسونج تعلن رسميا عن هاتفها القابل للطي
فيديو.. سامسونج تعلن رسميا عن هاتفها القابل للطي
(المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت سامسونج خلال فعالية Samsung Galaxy Unpacked رسميا عن هاتفها القابل للطي الذي أثارت أخباره ضجة كبيرة بين هواة التقنية الحديثة والإلكترونيات.
وإضافة للتصميم المميز يجمع هاتف Galaxy Z Flip وفقا لسامسونج بين الأداء الممتاز وميزات الأمان العالية، إضافة إلى الخدمات المتطورة مثل Samsung Knox و Samsung Pay و Samsung Health.
كما يمتاز بكاميرات قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4k، وميزة الشحن اللاسلكي السريع، وميزة Wireless PowerShare8، وقدرة على شحن Galaxy Buds و Galaxy Watch لاسلكيا.
وميزة Samsung Knox التي زود بها توفر له حماية ممتازة للبيانات، إذ تتلقى تحديثات أمنية منتظمة من سامسونج.
ومن أبرز الميزات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:
-هيكل قابل للطي يحميه زجاج مقاوم للصدمات والخدوش بأبعاد 87.4/73.6/17.3 ملم.
– شاشة أساسية مرنة قابلة للطي بمقاس 6.7 بوصة، ودقة عرض (2636/1080) بيكسل، تدعم تقنية Eye Care Display لحماية العين من الإشعاعات الضارة.
– شاشة ثانوية صغيرة بمقاس 1.1 بوصة موضوعة على الجهة الخارجية للهيكل، مخصصة لعرض الوقت والإشعارات والمكالمات الواردة.
– كاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة (12+12) ميغابيكسل.
– كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل.
– معالج ثماني النوى بتردد 2.9 غيغابايت.
– ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.
– ذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.
– بطارية بسعة 3300 ميلي أمبير.
– حساس للبصمة مثبت على الحافة الجانبية للهاتف.
– خدمات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
– منفذ nano SIM ومنفذ eSIM .
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