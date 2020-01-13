فيديو.. زينة اثناء تدريبات المعارك استعدادا لفيلم فلوس

(المستقلة).. نشرت الفنانة المصرية زينة فيديو يظهر للمرة الأولى تلقيها تدريبات على المعارك استعدادا لتصوير فيلمها الأخير “الفلوس”.

ودعت زينة جمهورها الى الامتناع عن الضحك أو السخرية منها في التعليقات على مقطع فيديو الذي ينشر للمرة الأولى.

و ظهرت زينة في الفيديو برفقة مصمم المعارك ونجم الفيلم تامر حسني والفنان خالد الصاوي، وحاول المدرب تعليمها حركة قتالية للسيطرة على الخصم وطرحه أرضا، ولكن زينة قدمت المشهد بطريقة ضاحكة وأصدرت عدة مؤثرات صوتية تقليدا لأفلام الحركة في هوليود.

وعلقت زينة على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع إنستغرام قائلة: احلي حاجه المؤثرات الصوتية اللي في الآكشن .. تش تش تش .. لما تاخد بنت اختك وانت رايح تتمرن .. امنعوا الضحك.

المثير أن التعليقات كلها تضمنت أيقونة الوجه الضاحك، وطالبها البعض بتقديم فيلم كامل “أكشن”، بينما طالبها البعض بتوضيح أسباب حذف المشهد من النسخة المعروضة في دور السينما، وهل السبب هو عدم قدرتها على تقديمه بطريقة جادة.

الأكثر ايرادا في 2020

يذكر أن فيلم “الفلوس” للنجم تامر حسنى يتصدر قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في العام 2020 حيث حقق 28 مليون جنيه فى شباك التذاكر بمصر، فيما حقق ما يقرب من 100 مليون فى الوطن العربى، ليسجل رقماً قياسياً جديداً، وصل لـ123 مليون جنيه.

الفيلم قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوي، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين.