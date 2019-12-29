فيديو.. زوارق إيرانية تحاصر حاملة طائرات اميركية

(المستقلة).. أظهرت صور التقطها قمر صناعي تجاري، قبل أيام، إبحار أجسام صغيرة متعددة قرب حاملة الطائرات الأميركية “يو أس أس أبراهام لنكولن”، أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أثار تساؤلات عديدة، ودفع البنتاغون إلى الاعتراف أخيرًا.

وأقرت البحرية الأميركية، ردًا على سؤال وجهه إليها موقع “ذا وور زون”، عبر البريد الإلكتروني، بأن “تلك الأجسام هي 18 زورقًا حربيًا من بحرية الحرس الثوري الإيراني، كانوا يستفزون حاملة الطائرات والسفن المرافقة لها، أثناء عبور المضيق”.

واعتبر تقرير للموقع الأميركي أن “هذا المشهد يشير إلى المخاطر الكبيرة التي يخلقها كل عبور في المنطقة، وإمكانية حدوث احتكاك خطير يتسبب بانفجار الأوضاع في المنطقة”.

كما وصف “ما تفعله طهران بأنه “تحد ناجح” لرمز الهيمنة العسكرية الأمريكية، رغم محاولة البنتاغون التقليل من أهمية ما يجري”.

وكانت أغلب الزوارق الإيراني تسير بشكل منتظم خلف حاملة الطائرات، التي كانت برفقة المدمرة “يو أس أس فاراغوت”، التي كانت في المقدمة، والطراد “يو أس أس لييت غالف”، في المؤخرة.

ويشير التقرير إلى أن “بحرية الحرس الثوري الإيراني تمتلك مجموعة واسعة من الزوارق السريعة وغيرها من السفن الحربية الصغيرة، وبعضها مزود بصواريخ مضادة للسفن، فضلا عن شبه الغواصات القادرة على حمل الألغام والطوربيدات”.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الحرس الثوري الإيراني باستخدام بعض قواربه الصغيرة لشن عدد من الهجمات على ناقلات النفط التجارية في وقت سابق من هذا العام.

المصدر: عربي21