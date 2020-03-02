فيديو.. روبي تخطف الانظار بالرقص ترقص مع تامر حسني

(المستقلة)..خطفت الفنانة روبي الأنظار من جميع النجوم الذين شاركوا في حفل زفاف ابنة معلق كرة القدم ومقدم البرامج الشهير مدحت شلبي، المطربة شيرين وجدي، بعدما احتل مقطع فيديو لها وهي ترقص على أنغام المطرب تامر حسني، صدارة قائمة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي.

روبي قدمت فقرة غنائية اثناء الحفل ولكنها تصدرت تريند تويتر بمقطع فيديو لها وهي ترقص مع الفنان تامر حسنى على أغنية “كل اللي فات”، وقام تامر بتشجيعها وترديد كلمات “ايوة يا روبي” كما تفاعل معها الحاضرين طوال فقرات حفل الزفاف، وقامت العروسة بترديد الأغنية وبصحبتها عدد من أصدقاءها.

يذكر أن الإعلامي الرياضي مدحت شلبي احتفل بزفاف نهلة ابنته من زوجته السابقة المطربة شيرين وجدي، بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة.

وكانت روبي قد استعادت نشاطها الفني وانضمت رسميا لقائمة نجوم شرف فيلم “كيرة والجن” للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد، كما بدأت تصوير مشاهد فيلم “حلم سوسن” أمام الفنان أحمد فهمي تأليف أيمن وتار وأخراج أحمد الجندي.

وآخر أعمال روبى فيلم “حملة فرعون”، والذى عرض فى عيد الأضحى الماضى، وشارك فى بطولته عمرو سعد، محمود عبد المغنى، حمدى الميرغنى، محمد لطفى، رامز أمير، الإيطالية مايا، سوزان نجم الدين، والممثل العالمى مايك تايسون، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم حورية فرغلى وأحمد فهمى والفيلم من إخراج رؤوف عبد العزيز.