فيديو: رسالة خاصة من الفنانة “نادية لطفي” لجمهورها ولإبنة “ماجدة الصباحي”
المستقلة/ منى شعلان/ طمأنت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، جمهورها عن حالتها الصحية، أثر إصابتها بنزلة شعبية حادة ، ونقلت بسببها إلى إحدى المستشفيات.
وقالت “نادية” في تسجيل صوتي ببرنامج The Insider بالعربي :” أنا اليوم أحسن من أمس، درجة الحرارة نزلت، وشفيت من النزلة الشعبية “.
وأضافت:” لكن وقع خبر السيدة الفنانة ماجدة، كان مؤلم بالنسبة ليا جدا لأنها أستاذة ، ولها بصمات، وتاريخ فني سيظل ، مرتبطًا بأحداث الوطن، وانتمائها للعروبة وللنماذج التي قدمتها”.
ووجهت رسالة خاصة لإبنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي ، قائلة :” وياريت غادة تسامحنى لأنى ما كنتش موجودة فى العزاء”.
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