فيديو.. رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الـ17

المستقلة/ منى شعلان/ تحتفل الفنانة المصرية رانيا يوسف ، بعيد ميلاد إبنتها نانسي ، الذي يوافق اليوم الجمعة 16 أكتوبر.

ونشرت رانيا ، مقطع فيديو يجمع صوراً لها مع إبنتها على أنغام أغنية “أمورتى الحلوة” للفنانة صباح ، عبر حسابها على موقع تويتر ، وعلقت قائلة: “عيد ميلاد بنتي وصاحبتي نانسي كل سنة وانتي حتة مني وهفضل دايمًا سند ليكي طول العمر وهعمل كل حاجه تخليكي سعيدة ومبسوطة وتكبري أكثر في حياتك”.

‏وأضافت: “عدى 17 سنة بس هتفضلي طفلة مهما كبرتي، ربنا يسعدك ويوفقك في حياتك يا نانسي يا بنتي ويسعدك في حياتك دائما.

وكانت رانيا يوسف ، قد تضامنت مؤخرًا مع قضية مقتل فتاة المعادي، والتي كانت ضحية للتحرش والسرقة ، وكتبت عبر تويتر: “مليون مرة نقول التحرش عقوبته لازم تبقى الإعدام!!‏ مريم بنت مصرية لسه في عز شبابها وملابسها اعتقد لا تخدش حياء نظريات اللبس هوه السبب”.

وقد نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في أقل من 24 ساعة ، بإلقاء القبض على المتهمين باختطاف حقيبة ودهس فتاة المعادي حتى مقتلها يوم الأربعاء الماضي،كما ضبطت الأجهزة الأمنية السيارة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا لارتكاب وقائع سرقات الحقائب بأسلوب خطف الحقيبة باستخدام السيارة المضبوطة ومن بينها الواقعة محل ضبطهما.