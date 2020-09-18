فيديو.. رامي عياش يطرح “أنا ثائر” بمشاركة كارمن لبس لمساندة أهل بيروت

المستقلة/ منى شعلان/ طرح الفنان اللبناني رامي عياش ، أغنيتة الجديدة ، “أنا ثائر” ، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

“أنا ثائر” هي أغنية وطنية، لمساندة أهل بيروت بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، أغسطس الماضي، ومن كلمات نادين الأسد وتوزيع داني الحلو وألحان رامي عياش.

وعن مشاركة الفنانة كارمن لبس ، فى أغنيته الجديدة ، قال عياش ، فى تغريدة له :”حضورك إضافة كبيرة لهالعمل الوطني.. كارمن لبّس شرفتيني برقيّك ومهنيتك”.

ومن جانبها، علقت كارمن “حبيبي رامي هيدا عمل وطني رائع بشرّفني كون جزء منه.. ومعك أكيد بصير بعد أحلى وأقوى، شكرا إلك مع محبتي”.