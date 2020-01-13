فيديو : “داعشي” سوري يهدد “نانسي عجرم ” وعائلتها بالقتل

المستقلة / يبدو أن قضية مقتل السوري محمد الموسى على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم لن تنتهي بسهولة، حتى بعد أن يصدر القضاء اللبناني نتائج التحقيق.

وبات مؤكدًا أن القضية ستأخذ منحنى جديدًا لم يخطر ببال أحد، ومن الواضح أن حياة نانسي عجرم وعائلتها لم تكن كما كانت قبل الحادثة، حيث انتشر عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو “صادم” حمل عنوان: “تهديد صريح من داعشي سوري يهدد نانسي عجرم وعائلتها بالقتل”.

ويظهر بالفيديو رجل سوري كاشفًا عن وجهه يهدد بكل وضوح الفنانة السورية وعائلتها بالقتل، ويؤكد هذا الشخص الذي ظهر بالفيديو أن عجرم وزوجها قتلا شخصًا من ضيعة وعائلة تؤمن بـ “الثأر” ولن تتنازل عن حقها.

وأضاف هذا الشخص أنه يجب الانتقام من فادي الهاشم سواء بقتل زوجته أو أحد من بناته، وتسبب الفيديو بصدمة لعدد كبير من جمهور الفنانة، بالإضافة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأى الكثيرون أن ردة الفعل هذه متوقعة نظرًا للتضخيم الإعلامي والتحليلات، وتحويل الأمر إلى قضية عنصرية ومحاولة الخروج بتحليلات كثيرة قبل أن يصدر القضاء كلمته.