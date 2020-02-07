فيديو : خوفا من كورونا.. تعقيم مدينة كاملة بالمطهرات

المستقلة / شرعت السلطات الحكومية بمدينة ييتشانغ الصينية منذ الثلاثاء بتطبيق نظام تعقيم وتطهير في المدينة استمر لساعات انتهت صباح الأربعاء لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وشملت عملية تعقيم المدينة التي يسكنها نحو 4 مليون و115 ألف نسمة الطرق الرئيسية والمجمعات السكنية والمحال ومعارض المنتجات الزراعية.

وشاركت في حملة التعقيم الواسعة 377 سيارة لشفط مياه المجاري والصرف الصحي ورش المطهرات في الشوارع.

ودعت السلطات عبر وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي سكان المدينة بمقاطعة هوبى في وسط الصين إلى البقاء بعيدا عن الشوارع وإغلاق النوافذ وتغطية السيارات.