فيديو : خالد مشعل : الأردن متضرر من صفقة القرن

المستقلة / قال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، ان الأردن متضرر من زاويتين من صفقة القرن التي اعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

مشغل قال الخميس في تصريحات تلفزيونية لقناة المملكة : أشيد بالموقف الأردني وهو يستحق ذلك، الأردن متضرر من صفقة القرن من زاويتين ، الأولى كون الأردن دولة عربية إسلامية في قلب الصراع ، وهي الأقرب لفلسطين والموقف الأردني التقليدي مع الموقف الفلسطيني منحاز للمصلحة الفلسطينية.

اما الزاوية الثانية فتتعلق بالدور الأردني سواء في قضية الوصاية على المقدسات في القدس، فضلا عن التداعيات المتعلقة بالصفقة في ملف اللاجئين وحق العودة.

وتابع : لذلك الأردن متضرر من زاويتين وعليه جاء موقفه متميزا على الصعيد العربي.

وبين مشعل : صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هي تصفية للقضية الفلسطينية بأهم عناوينها الأرض والقدس وحق العودة.

وأضاف “الفتات الذي يسمونه دولة فلسطينية هو صورة مزرية بجزيرة معزولة داخل قلب فلسطين تمتد عبر انفاق ومعابر ولا تمثل حلا وحقا للفلسطيني، ولذلك كان الرفض الفلسطيني سريعا وقويا، لا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل بالخديعة الأميركية”.

وتابع : “إسرائيل أعلنت أن الصفقة أساسا للتفاوض وليست النهاية وهذا منطق لا يقبله أحد وأصعب من أن يناقش ويُختلف عليه”.

وحول المطلوب فلسطينيا، قال مشعل، إن هنالك “انتفاضة سياسية بقرارات شجاعة، ونأمل المزيد منها في خطوة كبيرة نحو المصالحة وبذهاب وفد من الضفة الغربية إلى قطاع غزة”.

وأضاف: “لا شك أن توحيد الجبهة الفلسطينية خطوة كبيرة أولى تليها خطوة مهمة هي تبني استراتيجية وطنية فلسطينية مشتركة نتفق على جميع أدواتها”.

وأضاف مشعل : “نحن قادرون على إفشال صفقة القرن والظرف الحالي يجعل الخطوات نحو المصالحة أقوى.

وحول الخطوات المقبلة، بين مشعل أن المقاومة حق تكفله كل القوانين الدولية، مضيفا أن المقاومة الشعبية في الضفة الغربية من أدوات النضال.

وتابع مشعل : أبو عمار (ياسر عرفات) أعطى غطاء لانتفاضة الأقصى ويٌحمد له ذلك وتلك الانتفاضة التي أخرجت شارون من قطاع غزة”.

وأضاف : “التحدي اليوم يفرض علينا إنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني وانتهاج استراتيجية نضالية مشتركة”.