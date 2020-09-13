فيديو.. حفيد كمال الشناوي يتعرض لموقف محرج بسبب الكورونا

المستقلة/منى شعلان/تعرض الفنان عمر الشناوي ، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي ، لموقف محرج ، بسبب إصابة زوجته ونجليهما بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الشناوي ، عبر مقطع فيديو له ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات انستغرام ، عن قيام رجال الأمن في أحد الأندية الرياضية بمحاولة إخراجه من صالة الجيم خوفا من إصابته بكورونا.

وروي الشناوي خلال الفيديو: “أولا أوجه الشكر لجميع الناس علي الدعوات ، بفضل الله المولي عز وجل ، استجاب لتلك الدعوات ونجلي تحسن كثيرا وأيضا زوجتى ، ونتائج التحاليل الخاصة بى أثبت أن ليس لدى كورونا ”.

وتابع: “ ولكن حدث لى اليوم موقفا فى إحدى صالات الجيم ، حيث وجدت برجال الأمن ، تحاول اخراجى من المكان تحسبا لاصابتى بكورونا.

وأضاف: رفضت مغادرة التمرين، وبعد ذلك تحدثت مع مدير الأمن، الذي كان في منتهى التعاون، فلقد قمت بالإعلان عن حالة ابنى وزوجتى بكامل ارادتى حرصا على كل من تعاملوا معنا خلال الأيام الماضية، وانا في عزلة تماما عنهم، وربنا يتم شفائهم على خير.

يُذكر أن عمر الشناوي شارك في موسم رمضان 2020 بمسلسل “فرصة تانية”، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري وأحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، محمد جمعة‎.‎

كما شارك فى بطولة مسلسل “ليه لأ” مع أمينة خليل وهالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.