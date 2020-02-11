فيديو : “حفرة غامضة” تبتلع سيارة وقائدها في أحد شوارع السعودية

“حفرة غامضة” تبتلع سيارة وقائدها في أحد شوارع السعودية

المستقلة / تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديو يوثق لحظة غرق سيارة وسائقها في حفرة كبيرة بأحد شوارع محافظة الأحساء في المملكة.

وأوضح نشطاء أن السيارة سقطت في حفرة عملاقة تدفقت منها المياه، تكونت بفعل انهيار أرضي وقع اليوم الاثنين عند دوار الشارع الملكي بمدينة الهفوف.

وتسبب الحادث باحتجاز السائق داخل السيارة، ليهرع المارة لمساعدته عن طريق إخراجه من فتحة سقف السيارة.

وباشر الدفاع المدني والهلال الأحمر بالتدخل، وتم نقل سائق السيارة إلى المستشفى.