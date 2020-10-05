فيديو.. حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة “جبار” على يوتيوب

المستقلة/ منى شعلان/ طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي ، خلال الساعات القليلة الماضية أغنية جديد بعنوان “جبار”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

وتعاون “الجسمي” في أغنية “جبار” مع الشاعر الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، ألحان حسين الجسمي، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر م. جاسم محمد، وهي أغنية بإيقاع إماراتي ممزوج بروح الإقاعات الغربية والدرامز.

وتقول كلمات الأغنية:يا عين هلّي الدمع واطفي لهب نار ..عاشق ضــناه الشـوق لأجلك ولـيــفي.. آهـــــات قلبي تنسمع سر واجــهـار.. وجفني لذيذ النوم طرفه معيفي.. البين جار وهجر الاحباب جبّار.. والصــــد عقب الــود حدٍّ رهـــيفي..

ويشار إلى أن الفنان حسين الجسمي ، قد طرح مؤخراً تخطت “بالبنط العريض” وحققت أكثر من 173 مليون مشاهدة حتى الآن على “يوتيوب”، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج توما.