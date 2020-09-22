فيديو.. حسين الجسمي يشعل حماس الجمهور في اليوم الوطنى السعودى الـ90

المستقلة/ منى شعلان/ أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمى حفلاً غنائيا على شاطئ الرأس الأبيض بمدينة ينبع السعودية، باليوم الوطني للسعودية الـ90.

وأعرب الجسمي ، عن سعادته بهذا الحفل ، ونشر صور ومقطع فيديو له ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات انستغرام، وعلق قائلا :'”أجواء شاطئية رائعة رسمنا بها مع جمهورنا السعودي الحبيب فرحة وطن واحد ونبض واحد”.

وجاء الحفل الغنائي الرائع وسط إجراءات احترازية عالية من فيروس كورونا من قبل الجهات الصحية المتخصصة في المملكة خاصة مع عودة الأنشطة الترفيهية بشكل تدريجى مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ويذكر أن آخر أعمال حسين الجسمي ، أغنيته “بالبنط العريض”، التي تجاوزت الـ 130 مليون مشاهدة ، فى أقل من مرور شهر على طرحها ، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهى من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:حسين الجسمي، توزيع:توما.