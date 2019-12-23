فيديو : حريق يتسبب في انقطاع الكهرباء بمطار الكويت

المستقلة/ شب حريق في محطة التحويل الرئيسية العمرية “a w ” وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء في مناطق مختلفة في الكويت منها الفروانية والعاصمة والعمرية والرابية والعارضية وجليب الشيوخ والشيوخ الصناعية والجيون وإشبيلية والرحاب.

وذكرت وزارة الكهرباء والماء في الكويت أن التيار الكهربائي عاد إلى كل من مطار الكويت الدولي والرحاب وأشبيلية والعارضية الجنوبية وأن فرق الإنقاذ تعمل على قدم وساق من أجل عودة التيار الكهربائي إلى باقي المناطق.