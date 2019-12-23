فيديو : حريق يتسبب في انقطاع الكهرباء بمطار الكويت

المستقلة/ شب حريق في محطة التحويل الرئيسية العمرية “a w ” وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء في مناطق مختلفة في الكويت منها الفروانية والعاصمة والعمرية والرابية والعارضية وجليب الشيوخ والشيوخ الصناعية والجيون وإشبيلية والرحاب.
وذكرت وزارة الكهرباء والماء في الكويت أن التيار الكهربائي عاد إلى كل من مطار الكويت الدولي والرحاب وأشبيلية والعارضية الجنوبية وأن فرق الإنقاذ تعمل على قدم وساق من أجل عودة التيار الكهربائي إلى باقي المناطق.
اندلاع حريق في جزء من محطة التحويل الرئيسية العمرية AW
مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مناطق في محافظة الفروانية والعاصمة
تتواجد فرق الطوارئ في الموقع حالياً وجاري عمل اللازم وإعادة التيار بأسرع وقت ممكن.
— وزارة الكهرباءوالماء (@mew_kwt) December 22, 2019
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