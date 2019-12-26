فيديو : حريق فى فندق “رامسر بمازندران” غرب إيران

المستقلة/ سيطرت السلطات الإيرانية صباح اليوم الخميس، على حريق ، شب في قاعة سينما فندق رامسر بمدينة رامسر التي تقع غرب محافظة مازندران على سفوح جبال البرز.

وبحسب وكالة إيلنا الإيرانية، أعلن حاكم رامسر محمد آزاد السيطرة على الحريق، لافتا إلى أن حجم الخسائر بالفندق التاريخى كبيرة، ولم تحدث خسائر في الأرواح، ويتم التحقيق الأن في أسباب الحريق.وتم الدفع بالقوات الإغاثة من مدينة رامسر وتنكابن إلى مكان الحادث.

وتبعد مدينة رامسر عن شواطئ بحر قزوين مسافة 35 كم، وتتميز بالطبيعة الخلابة وقمم جبال البرز التي تمتد على طول هذه المدينة التقليدية.

🔴🎥 آتش‌سوزی گسترده در سینما هتل پارسیان رامسر pic.twitter.com/ZAYgPvgWyI — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) December 26, 2019

وكانت أشارت تقارير إلى تعطيل خدمات الإنترنت في عدة مناطق في إيران عشية احياء أربعين ضحايا احتجاجات الوقود فى نوفمبر الماضى والتى راح ضحيتها أكثر من 300 شخص بحسب تقارير لمنظمات دولية وهو رقم تنفيه إيران.

ونقلت وكالة إيلنا عن مصدر موثوق في وزارة الاتصالات الإيرانية أن “قطع إنترنت الهاتف النقال تم في عدد من المحافظات بأمر من السلطات الأمنية”.