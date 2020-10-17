فيديو.. جنود أمريكيين ينقذون ايرانيين في بحر العرب

المستقلة /- كشفت البحرية الأمريكية عن تقديم المدمرة الأمريكية “يو إس إس ونستون س. تشيرشل” المزودة بصواريخ موجهة، مساعدات لسفينة إيرانية بعد عطل في محركها خلال تواجدها في بحر العرب يوم أمس.

وذكرت البحرية الأمريكية إن “المدمرة الأمريكية يو إس إس ونستون س. تشيرشل، تلقت أمس طلبا للمساعدة بعد إعلان حالة الطوارئ من قبل سفينة إيرانية في بحر العرب نتيجة عطل محركها”.

وأضافت “بعد أن استخدمت السفينة الإيرانية ضوءا وامضا، لتعلن أنها كانت في حالة طوارئ، قامت المدمرة الأمريكية التابعة للبحرية الأمريكية، التي تعمل (كقوة بحرية مشتركة)، بتقديم الطعام والماء لطاقم السفينة الإيرانية”.

وبحسب التقرير، بعد إجراء اتصال لاسلكي مع الطاقم الإيراني العائم، أوضح الطاقم أن محرك السفينة لم يعد يعمل، وأن الإمدادات الغذائية والمياه قد نفدت.

وتابع البيان، إن فريقا من مدمرة تشرشل توجه إلى السفينة الإيرانية باستخدام قارب مطاطي، وسلم لهم الطعام والمياه بعد إجراء عمليات التفتيش الأولية، كما طلب من خفر السواحل العماني المزيد من المساعدة بعد أن تبين أن مدمرة تشرشل لا تحتوي على نوع البطارية التي تحتاجها السفينة الإيرانية.

وبقيت المدمرة تشرشل في مكانها حتى وصول القوات العمانية لمساعدة السفينة الإيرانية، بحسب البيان.