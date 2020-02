فيديو.. جندي تايلاندي يقتل 17 شخصا برشاش ويلوز بالفرار

(المستقلة) ممدوح سليمان/ أطلق جندي تايلاندي النار عشوائيا بهجوم قرب مركز تجاري شمال شرقي البلاد، فقتل 17 شخصا على الأقل واحتمى داخل المركز، السبت.

وقالت الشرطة إن جنديا أقدم على إطلاق نار بصورة عشوائية في مدينة كورات، الأمر الذي أسفر عن مصرع 17 شخصا على الأقل، وإصابة آخرين، وفقما قالت صحيفة “بانكوك بوست”.

وقال المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتاناشاروين، إن هناك “أكثر من 10 قتلى” والعديد من الجرحى، مشيرا إلى أن السلطات اضطرت إلى إغلاق مركز تجاري في المدينة في إطار ملاحقتها للجندي القاتل بحسب وكالة أنباء فرانس برس.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”><a href=”https://twitter.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#กราดยิงโคราช</a> No more additional casualties pls. Praying for ur safety Thailand. <a href=”https://t.co/QhfcSI9SdH”>pic.twitter.com/QhfcSI9SdH</a></p>— glada 🐥 7 for 7 (@glaaadiisharp) <a href=”https://twitter.com/glaaadiisharp/status/1226140675621568513?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 8, 2020</a></blockquote> https://platform.twitter.com/widgets.js

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أن الجندي “استخدم سلاحا رشاشا، وأطلق النار على ضحايا أبرياء، الأمر الذي أدى إلى سقوط العديد من الجرحى والقتلى”.

وذكرت الشرطة أن الجندي المهاجم، الذي عرفته بأنه جاكابانت توما، سرق آلية عسكرية.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وهو يرتدي الزي العسكري ويطلق النار في أرجاء مدينة كورات.

وأظهرت صور وفيديوهات أشخاصا يفرون مرعوبين مما بدا أنها طلقات نارية من سلاح رشاش.

وأشارت الشرطة إلى أنها أغلقت مركز “تيرمينال 21” التجاري، فيما تواصل البحث عن الجندي، الذي لم يقبض عليه حتى الآن.

وأغلق مركز التسوق والشارع الكائن فيه بينما تحاول السلطات توقيف المسلح وإنقاذ المتسوقين بالداخل.

